2012'de yakalandığı solunum rahatsızlığının ardından 2013'ün başında geçirdiği omuz sakatlığı nedeniyle tenise uzun aralar veren, 2015 yılından bu yana da WTA turnuvalarında yer almayan Rus tenisçi Vera Zvonareva, iki buçuk yıl aradan sonra ilk WTA Turu seviyesi galibiyetini New Haven'da düzenlenen WTA Premier turnuvası Connecticut Open elemelerinin birinci turunda Anastasia Rodionova'ya karşı aldı.

Klasmanda 743 numarada bulunan ve Connecticut Open elemelerinde wild card ile yer alan Zvonareva, Avustralyalı rakibini 2-6, 6-3, 6-1'lik setlerle geçerek ikinci eleme turuna yükselmeyi başardı.

İkinci servislerinden %67 ile puan çıkaran Zvonareva rakibini 94 dakikalık mücadelenin sonunda geçerek elemelerin ikinci turunda Slovak Magdalena Rybarikova'nın rakibi oldu.

Kariyerinde 2010'da gördüğü Wimbledon ve Amerika Açık finalleri, 2008 Pekin Olimpiyatlarında aldığı bronz madalya ve 2009'da kazandığı Indian Wells gibi başarılar olan dünya eski 2 numarası, tenise verdiği iki buçuk yıllık aranın ardından geri dönüşünü bu yıl İstanbul'da, 15.000 dolarlık bir ITF turnuvasında yapmış, Temmuz ayında da Sharm el-Sheikh'te katıldığı 15.000 dolarlık ITF turnuvasında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

