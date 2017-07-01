Geçtiğimiz hafta partneri Chan Yung-Jan ile birlikte Wuhan Açık'ta şampiyonluğa uzanan İsviçreli deneyimli raket Martina Hingis, WTA çiftler dünya sıralamasında zirveye yerleşti.

Çiftlerde 1 numaralı koltuğa ilk kez 8 Haziran 1998'de oturan ve 17 yaşındayken en genç çiftler dünya 1 numarası ünvanını alan Hingis, bu yıl partneri Yung-Jan ile birlikte, aralarında Amerika Açık'ın da olduğu 8 çiftler zaferi elde etti.

Tura 2013'te geri dönüşünden bu yana, ilki Sania Mirza ile beraber oynadığı 2016'da olmak üzere, çiftlerde ikinci defa 1 numaraya yükselen 37 yaşındaki İsviçreli raketin kariyerinde zirvede geçirdiği toplam hafta sayısı ise 66'yı buldu.

Kariyerinde 13 çiftler Grand Slam şampiyonluğu bulunan ve Ağustos'tan bu yana 14 maçlık bir galibiyet serisi tutturan Hingis, 1998'de çiftlerde takvim Grand Slam'i yapmayı başarmıştı.

Martina Hingis'in bu yıl, Wimbledon ve Amerika Açık'ta Jamie Murray ile kazandığı iki de karışık çiftler Grand Slam zaferi bulunuyor.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

