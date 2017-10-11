2009'da ilk restoranını Belgrad'da "Novak" adıyla açan Sırp yıldız daha sonra 2016 yılında Monte Carlo'da "Eqvita"ismiyle de ikinci restoranını açmıştı. Restoran zincirine bir yenisini yine Belgrad'da ekleyen dünya 6 numarası yeni açtığı restoranı için hesabı ödeyemeyecek durumda olanlardan ücret almayacak.

Djokovic yaptığı açıklamada "Tüm Sırbistan'ı doyuracak kadar para kazandım, amacım bir nebze olsun borcumu ödemek" ifadelerini kullandı.

Yemek tutkusundan da bahseden Nole "Ailem sayesinde her zaman yemeğe karşı bir düşkünlüğüm vardı ama sporcu olunca daha dikkatli oluyorsunuz, bugün kazandığım çoğu başarımı yaptığım diyetime borçluyum" dedi. Yemeğin kendisi için bir tutku olduğunun altını çizen başarılı tenisçi bu tutkuyu tüm dünyayla paylaşmak istediğini söyledi.

Sırp tenisçi şimdiye kadar tenisten yaklaşık 110 milyon dolar gelir elde etti.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net