Cincinnati'de düzenlenen Western & Southern Open finalinde İspanyol Garbiñe Muguruza, dünya 2 numarası Simona Halep'i 6-1, 6-0'lık setlerle geçerek ilk WTA Premier turnuvası şampiyonluğuna uzandı.

Baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 56 dakikada noktalamayı başaran İspanyol raket, rakibinin dünya sıralamasının zirvesine yerleşmesini de engellemiş oldu.

Roland Garros'tan bu yana 1 numaraya yükselmek için elde ettiği dördüncü fırsatı da değerlendiremeyen Halep "[Muguruza] çok iyi oynadı ve toplara çok güçlü vurdu. Bu da benim özgüvenimi yitirmeme yol açtı." diye konuştu.

Rumen tenisçi, dünya sıralamasında, 1 numara Karolina Pliskova'nın 5 puan gerisinde bulunuyor. Bu, Dinara Safina ve Serena Williams'ın 1 ve 2 numara olduğu 19 Ekim 2009 haftasından bu yana en yakın zirve sıralaması.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





