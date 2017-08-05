Washington'da düzenlenen WTA International turnuvası Citi Open çeyrek finalinde Ekaterina Makarova ile karşı karşıya gelen dünya 2 numarası Simona Halep üçüncü sette hava sıcaklığı nedeniyle maçtan çekildi.

İlk seti Rumen tenisçinin 6-2 kazanmasının ardından vites yükselten Makarova ikinci seti 6-3 ile hanesine yazdırdı.

İlk oyunu Makarova'nın kazandığı final setinin ikinci oyunu başlamadan önce turnuva doktorunu çağıran Simona Halep tedavisinin ardından sıcaklığı gerekçe göstererek maçtan çekildi.

Havanın çok sıcak olduğunu teslim eden Makarova "Korta çıktığımda güneşin bütün enerjimi yok ettiğini hissettim." diye konuştu.

Rus tenisçinin yarı finaldeki rakibi Alman Sabine Lisicki'yi 5-7, 6-4, 7-6(4) ile geçen 5 numaralı seri başı Océane Dodin oldu.

Öte yandan turnuvadaki diğer Alman tenisçiler Julia Goerges ve Andrea Petkovic rakiplerini geçerek yarı finalde birbirlerinin rakibi oldular.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





