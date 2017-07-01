Pekin'de düzenlenen WTA Premier turnuvası Çin Açık'ta Maria Sharapova'yı 6-2, 6-2'lik setlerle kariyerinde ilk kez mağlup etmeyi başaran Simona Halep çeyrek finale yükseldi.

Turnuvaya 2 numaralı seri başı olarak katılan Rumen raket 1 saat 12 dakikalık mücadelede birinci servislerinden %77 ile puan çıkarmasının yanı sıra, kaydettiği 2 ace ve 12 puan vuruşuna karşılık yalnızca 6 basit hata yaptı.

Maça girmekte zorlandığı görülen 5 kez Grand Slam şampiyonu Rus raket ise karşılaşmada 5 çift hata kaydetti. Rakibinin oyununu teslim eden Sharapova, "[Halep] harika bir maç çıkardı. Topa derin ve istikrarlı vurdu ve az basit hata kaydetti. Yapılması gereken her şeyi yaptı." diye konuştu.

Rakibinden Amerika Açık birinci turundaki yenilginin rövanşını almayı başaran Halep ise "Bugün çok iyi servis kullandım ve Amerika Açık sonrası yaptığım çalışmanın karşılığını aldım." diye konuştu.

KASATKINA DOLUDİZGİN

Günün bir diğer mücadelesindeyse turnuvanın 11 numaralı seri başı Agnieszka Radwanska'yı 4-6, 7-5, 6-2'lik setlerle geçen dünya 34 numarası Daria Kasatkina çeyrek finale yükseldi.

Turnuva öncesi üç yıldır çalıştığı koçu Vladimir Platenik ile otaklığını sonlandıran ve Belçikalı Philippe Dehaes ile çalışmaya başlayacak olan 20 yaşındaki Rus raket, ilk seti kaybetmesine rağmen turnuvanın son şampiyonunu elemeyi başardı.

2 saat 32 dakikalık mücadeleye 44 puan vuruşu sığdıran Kasatkina, kariyerinin ikinci WTA Premier çeyrek finalinde dünya 2 numarası Simona Halep'in rakibi oldu.

Öte yandan Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko da Avustralyalı Samantha Stosur'u 6-3, 7-5'lik setlerle mağlup ederek üçüncü tura yükseldi ve Singapur'daki WTA Finalleri'ne katılmaya hak kazanan yedinci tenisçi oldu.

(Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net)