Cincinnati'de düzenlenen WTA Premier 5 turnuvası Western & Southern Open'da Simona Halep wild card ile turnuvaya giren rakibi Sloane Stephens'ı 6-2, 6-1 ile geçerek finale yükseldi.

Dünya 2 numarası raket, yağmur nedeniyle Cuma günü iki maça çıkan Amerikalı rakibi Stephens'a şans tanımadı ve ikinci servisinden %91 ile puan çıkardığı maça 54 dakikada noktayı koydu.



Başlarken 4 tenisçinin klasmanın zirvesine oturma ihtimalinin bulunduğu Cincinnati'de, finale gelindiğinde, 1 numara olmak için turnuvayı kazanaması gereken Halep şansını devam ettiren tek tenisçi oldu.

Fransa Açık'tan bu yana dördüncü kez 1 numaraya yükselme şansı elde eden Rumen tenisçi, "Sıralamalar birbirine çok yakın. Herkesin 1 numara için şansı var. Göreceğiz." diye konuştu.

Muguruza, Pliskova'ya acımadı

Diğer yarı finalde ise Garbiñe Muguruza, Wimbledon sonrası dünya sıralamasının zirvesine oturan Karolina Pliskova'yı 6-3, 6-2 ile geçerek finale yükseldi.

Pliskova'ya karşı daha önce oynadıkları yedimaçta yalnızca bir kez galip gelebilen Muguruza dört kez servis kırdığı bu maçta rakibine şans tanımadı.

İspanyol tenisçi böylelikle Wimbledon şampiyonluğuna giden yolda mağlup ettiği Kerber'den sonra bu yıl ikinci kez klasmanın zirvesindeki tenisçiyi yendi.



2015 Çin Açık'tan sonra kariyerinin ikinci WTA Premier şampiyonluğunu arayan Muguruza, finalde dünya sıralamasında zirveye oturan 24. tenisçi olmak isteyen Simona Halep'in rakibi oldu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net











