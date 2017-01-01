Son şampiyonluğunu Haziran 2014'te kucakladıktan sonra boy gösterdiği dört finali de kaybeden Grigor Dimitrov, beşinci finalde şeytanın bacağını kırdı. Brisbane'da üst üste üç ilk 10 oyuncusunu devirerek büyük ödülü kucaklayan 25 yaşındaki Bulgar raket, eski günlerine geri dönüşünün sinyalini verdi.

Çeyrek finalde Dominic Thiem, yarı finalde son şampiyon Milos Raonic'i yenen Dimitrov, finalde geçmişteki üç buluşmalarında boyun eğdiği Kei Nishikori'ye bu kez şans tanımadı. Birinci servislerinden %79 ile puan çıkardığı maçta dünya 5 numarası Nishikori'yi 6-2, 2-6, 6-3'le deviren Grisho, kariyerinin beşinci zaferine koştu.

Yaklaşık iki buçuk yıl sonra ilk birinciliğini elde eden Dimitrov, bu başarısı neticesinde klasmanda iki basamak yükselerek 15.'liğe yerleşti.

CHENNAI'DE BAUTISTA AGUT SEVİNDİ

Hindistan'ın Chennai kentindeki turnuva ise Roberto Bautista Agut'un şampiyonluğuyla sonuçlandı. Organizasyona 2 numaralı seribaşı olarak katılan İspanyol raket, büyük bir sürprize imza atarak finale ilerleyen 1996 doğumlu Rus Daniil Medvedev'i 6-3, 6-4'lük setlerle geçip beşinci kupasını kaldırdı.