Avustralya’nın Melbourne kentinde gerçekleşen sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ın gençler kategorisinde mücadele eden 18 yaşındaki Kaya Göre, Hint partneri Siddanth Banthia ile birlikte çiftlerde çeyrek finale çıkmayı başardı.

Ortaklıklarının ilk turnuvasını oynayan Göre ve Banthia, ikinci turda 6 numaralı seribaşları Zizou Bergs/Yshai Oliel ile karşılaştı. Oldukça başarılı bir servis performansına imza attıkları buluşmada Belçikalı ve İsrailli rakiplerine break şansı tanımayan Göre/Banthia ikilisi, 67 dakika sonunda korttan 6-3, 7-6(6) ile galip ayrıldı.

Avustralya Açık Gençler Şampiyonası’nda çift erkeklerde son sekize kalan ilk Türk olarak kayıtlara geçen Kaya Göre ile Siddanth Banthia, çeyrek finalde yarın (25 Ocak Çarşamba) Finn Reynolds/Duarte Vale ekibiyle kozlarını paylaşacak.













Ali Katipoğlu - Melbourne