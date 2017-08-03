Washington'da düzenlenen WTA International turnuvası Citi Açık'ın ikinci turunda, 4 numaralı seri başı Julia Goerges Belçikalı rakibi Alison Van Uytvanck'ı 3-6 6-3 7-6 (9) geçerek çeyrek finale yükseldi.

Klasmanın 40. basamağında bulunan Alman tenisçi ilk servisinden %81 ile puan çıkardığı mücadeleyi 2 saat 29 dakikada noktaladı.

Goerges üçüncü sette 3-6 geriye düştüğü tie-break oyununu beş maç sayısı çevirerek kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Julia Goerges çeyrek finalde Monica Niculescu - Patricia Maria Tig mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Öte yandan bir diğer Alman tenisçi Sabine Lisicki de ilk tur mücadelesinde elemelerden gelen Valentini Grammatikopoulou'yu 7-6(7), 7-6(5)'lık setlerle geçerek ikinci tura yükseldi.

Günün diğer mücadelelerindeyse turnuvaya dünya eski 1 numarası Jelena Jankovic'i yenerek başlayan 5 numaralı seri başı Fransız Océane Dodin Sara Errani'yi 3-6, 7-5, 6-1'lik setlerle geçerek çeyrek finale yükselirken vatandaşı Kristina Mladenovic de Alman Tatjana Maria'yı 7-5, 3-6, 6-3 ile geçerek ikinci tura çıktı.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net









