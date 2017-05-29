Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Dikkatler aynı anda Suzanne Lenglen kortunda oynayan Rafael Nadal ile Philippe Chatrier’deki Novak Djokovic’in maçlarına çevrilmiş iken Roland Garros’un sempatik kortlarından birinde iki genç raket arasında merak edilen bir kadınlar maçı oynandı. Kanada’nın son zamanlarda yükseliş gösteren oyuncularından 20 yaşındaki Françoise Abanda ile wildcard ile ana tabloya giren 18 yaşındaki Fransız Tessah Andrianjafitrimo karşı karşıya geldi.

Bir hayli ilgi çeken maç Kanadalı ve Fransız seyircilerin tezahüratlarına bile sahne oldu. Mücadelenin başında varyeteli vuruşları ile Abanda’ya tempo vermeyen Andrianjafitrimo 3-1 öne geçti. Akabinde oyununu oturtmaya başlayan ve kortun gerisinden yapılan rallilerde üstünlük kurmaya başlayan Abanda, arka arkaya beş oyun alıp birinci seti 6-3 kazanmasını bildi.

İkinci setin başında yine bol hata yapan Abanda, ilk setteki gibi 3-1 geri düştü. Beşinci oyunda dört defa avantajı yakalayan Kanadalı raket, bunların hiçbirinden faydalanamadı. Özellikle bir tanesinde çok iyi hazırladığı puanı, müsait bir forehand voleyi dışarı atarak kaybedince hayal kırıklığı yaşayan WTA 195 numarası, bir de üstüne 4-1 geriye düşme puanı ile yüzleşti. Ancak o puanı iyi bir return ile kazanan Abanda, nihayet bir sonraki fırsatında oyunu alıp servis kırarak sette tekrar eşitlik sağladı.



Bir kritik oyun da 4-4’de oynandı. Forehand’leri ile puanlarda sonuca daha çok giden Abanda, bu oyuna maçtaki 14. ve 15. forehand winner’larını sığdırdı ve rakibinin servisini kırdı. Maç puanını ace ile kazanan Abanda, elemelerden girdiği Fransa Açık’ta slam kariyerinin ilk ana tablo galibiyetini elde etti.

Kamerunlu anne ve babanın kızı olan Abanda, Montreal’de yaşıyor ve Tennis Canada programının yetiştirdiği yeteneklerden biri. Toprak kortun favori zemini olmadığını söyleyen Françoise Abanda’yı ikinci turda ise zorlu bir rakip bekliyor: Caroline Wozniacki.





Mert Ertunga - Paris