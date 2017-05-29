Dikkatler aynı anda
Suzanne Lenglen kortunda oynayan Rafael Nadal ile Philippe Chatrier’deki Novak
Djokovic’in maçlarına çevrilmiş iken Roland Garros’un sempatik kortlarından
birinde iki genç raket arasında merak edilen bir
kadınlar maçı oynandı. Kanada’nın son zamanlarda yükseliş gösteren oyuncularından 20 yaşındaki Françoise Abanda ile wildcard ile ana
tabloya giren 18 yaşındaki Fransız Tessah Andrianjafitrimo karşı karşıya geldi.
Bir hayli ilgi çeken maç
Kanadalı ve Fransız seyircilerin tezahüratlarına bile sahne oldu. Mücadelenin başında varyeteli vuruşları ile
Abanda’ya tempo vermeyen Andrianjafitrimo 3-1 öne geçti. Akabinde oyununu oturtmaya başlayan ve kortun
gerisinden yapılan rallilerde üstünlük kurmaya başlayan Abanda, arka arkaya beş
oyun alıp birinci seti 6-3 kazanmasını bildi.
İkinci setin başında yine bol hata yapan Abanda, ilk setteki gibi 3-1
geri düştü. Beşinci oyunda dört defa
avantajı yakalayan Kanadalı raket, bunların hiçbirinden faydalanamadı. Özellikle bir tanesinde çok iyi hazırladığı
puanı, müsait bir forehand voleyi dışarı atarak kaybedince hayal kırıklığı
yaşayan WTA 195 numarası, bir de üstüne 4-1 geriye düşme puanı ile yüzleşti. Ancak o puanı iyi bir return ile kazanan
Abanda, nihayet bir sonraki fırsatında oyunu alıp servis kırarak sette tekrar
eşitlik sağladı.
Bir kritik oyun da 4-4’de
oynandı. Forehand’leri ile puanlarda
sonuca daha çok giden Abanda, bu oyuna maçtaki 14. ve 15. forehand
winner’larını sığdırdı ve rakibinin servisini kırdı. Maç puanını ace ile kazanan Abanda,
elemelerden girdiği Fransa Açık’ta slam kariyerinin ilk ana tablo galibiyetini elde etti.
Kamerunlu anne ve babanın
kızı olan Abanda, Montreal’de yaşıyor ve Tennis Canada programının yetiştirdiği
yeteneklerden biri. Toprak kortun favori
zemini olmadığını söyleyen Françoise Abanda’yı ikinci turda ise zorlu bir rakip bekliyor:
Caroline Wozniacki.
Mert Ertunga - Paris