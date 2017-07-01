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Pekin'de düzenlenen Çin Açık'ta 3 numaralı seri başı Elina Svitolina'yı 3 saat 21 dakikalık bir mücadele sonunda 6-7(5), 7-5, 7-6(6)'lık setlerle mağlup etmeyi başaran Fransız Caroline Garcia yarı finale yükseldi.

Üçüncü setteki tie-break oyununda bir maç puanı çeviren dünya 15 numarası Garcia, maçı 7 ace ve 60 winner ile tamamlarken 67 de basit hata kaydetti. Öte yandan bu sonuçla Svitolina'nın dünya sıralamasında zirveye yükselme umutları sona ermiş oldu.

Maçın baştan sona büyük bir fiziksel test olduğunu belirten Fransız raket, "Maç puanı kurtarırken agresif olmalıydım. Şu günlerde paralel backhand vuruşum üzerine çalışıyorum. O an bunu yapmam gerekti." diye konuştu.

Amerika Açık'tan bu yana çıktığı 12 maçın 11'inden galip ayrılan Wuhan Açık şampiyonu Caroline Garcia yarı finalde, Barbora Strycova'yı mağlup eden Çek raket Petra Kvitova ile karşı karşıya gelecek.

Günün diğer mücadelelerindeyse çiftler partneri Sorana Cirstea'yı mağlup eden Jelena Ostapenko ve Daria Kasatkina'yı geçen Simona Halep, yarı finalde eşleştiler. Fransa Açık finalinin rövanşı niteliğindeki bu karşılaşmada Rumen tenisçi, galip gelmesi halinde dünya sıralamasında 1 numaraya yükselecek.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

