Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Singapur'un bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yaptığı WTA Finalleri'nde finalin adı belli oldu. Round Robin aşamasında da aynı grupta yer alan Angelique Kerber ve Dominika Cibulkova, bu defa da şampiyonluk maçı için randevulaştı.



Günün ilk yarı final müsabakasında Beyaz Grup'un lideri Svetlana Kuznetsova'yla karşılaşan Cibulkova, rakibini 1-6, 7-6(2) ve 6-4'lük setlerin ardından devirerek ilk kez boy gösterdiği sezon sonu turnuvasında finale yükselmenin sevincini yaşadı.



Diğer yarı finalde turnuvanın son şampiyonu Agnieszka Radwanska ile kozlarını paylaşan dünya 1 numarası Kerber ise baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle kazandı ve Cibulkova'nın finaldeki rakibi oldu.

İki oyuncunun da bu turnuvadaki ilk finaline çıkacağı şampiyonluk müsabakası yarın TSİ 14.30'da başlayacak. İki ismin Kırmızı Grup'taki yüzleşmesinden galibiyetle ayrılan taraf, üç set sonunda Kerber olmuştu.

Yunus Dilber

