Roger Federer'in 2017'deki parmak ısırtan performansı sürüyor. Avustralya Açık ve Wimbledon'da şampiyon olan ünlü tenisçi, Amerika Açık öncesi çıktığı Rogers Cup'ta finale yükselmeyi başardı. Kariyerinde 45. kez Masters finalini yakalayan efsane raket galibiyet serisini de 16 maça çıkardı.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvanın ilk yarı finali Roger Federer ile Robin Haase arasında oynandı. 1saat 18 dakika süren maçta gülen taraf 6-3, 7-6’lık setlerle Federer olurken, İsviçreli kariyerindeki 142. finaline yükselmiş oldu.







İlk set 31 dakika sonunda İsviçreli rakete giderken Federer bu sette ilk servislerinde yalnızca iki puan bıraktı ve bu departmanda %86 ile oynadı. Dengede giden ve tarafların servis kırma puanı dahi göremediği ikinci seti ise tie-break sonucu hanesine yazdırarak mücadeleye nokta koyan dünya 3 numarası böylece bu turnuvada 6.defa finale yükseldi. Ayrıca Federer, Nadal ile birlikte Masters 1000 turnuvalarında en fazla finale yükselen isim olma başarısına da ortak oldu.





Maçtan sonra konuşan Federer, “Şu an gerçekten çok sağlıklı hissediyorum, puanları kısa tutabiliyorum ve final için çok heyecanlıyım. Sezon başında 17.sıradaydım ve planım Kanada’dan sonra ilk 8’de yer alabilmekti, Avustralya Açık sonrası ilk 30 dışında kalma ihtimalim de vardı” ifadelerini kullanırken final ile ilgili sorulan soruya ise “Eğer maça iyi odaklanırsam kiminle oynadığımı pek önemsemiyorum, bu final tenisin geleceğine karşı oynayacağım için bir fırsat olacak” yanıtını verdi.





Federer’in finaldeki rakibi turnuvanın sürpriz ismi Shapovalov’u saf dışı bırakarak bu yılki 2.Masters finaline yükselen Alman Alexander Zverev olacak. Federer eğer burada şampiyon olmayı başarırsa bir sonraki turnuva olan Cincinnati turnuvasında Nadal ve Federer’den hangisi bir üst turda turnuvayı bitirirse yeni dünya 1 numarası olacak.





(Eren Andaç-www.tenisdunyasi.net)





