Avustralya Açık şampiyonluğuyla sezona müthiş bir giriş yapan Roger Federer, çim korttaki ilk sınavında büyük şok yaşadı. Stuttgartt'ta düzenlenen Mercedes Cup'ın ikinci turunda 39 yaşındaki Tommy Haas ile karşılayan 35 yaşındaki efsane oyuncu, Alman rakibine 2-6, 6-7 ve 6-'4'lük setlerle yenilerek elendi. Turnuvada 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Federer, servis kırarak başladığı ilk seti alırken zorlanmadı.

İkinci sette agresif savunmayla Federer'i zorlayan Tommy Haas, tie-break sonunda seti kazanarak maça denge getirdi. Dünya sıralamasında 302. sırada bulunan Haas, Federer karşısında son seti de 6-4 kazanarak son sezonunda unutulmaz bir galibiyete imza attı.





Roger Federer maçtan bir gün önce ATP sitesine yaptığı açıklamada, tenise verdiği 10 haftalık ara ile ilgili, "Antrenmanda dünya şampiyonu oldum ama böyle bir unvan istemiyorum. Kortlarda şampiyon olmak istiyorum. Bu nedenle sezonun ikinci yarısında düzenli olarak turnuva oynayacağım" sözlerini kullanmıştı.

11. MAÇ PUANINDA KAZANDILAR

Stuttgart'taki Mercedes Cup'ın üçüncü gününde Jamie Murray/Bruno Soares ile Brian Baker/Nikola Mektic arasında oynanan çiftler maçı ilginç anlara sahne oldu. Turnuvada 2 nolu seribaşı olarak yer alan Murray/Soares çifti rakiplerini 6-4, 6-7 (8) ve 10-8'lik setlerle yenerken 11. maç puanında mücadeleyi bitirebildi.

(Merthan Can)