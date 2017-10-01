İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen turnuvada ev sahibi sıfatı ile raket sallayan Roger Federer, daha önce hiç yenilmediği Fransız rakibine beşinci maçlarında da şans tanımadı ve adını bu turnuvada 15.kez son 8 arasına yazdırdı.

Tıpkı ilk tur maçında olduğu gibi servislerinde bu turda da rakibine servis kırma şansı dahi tanımayan ekselansları, rakibinin servisini her iki sette de ikişer kez kırarak rahat bir şekilde galibiyete uzandı.

Bu turnuvada 7 şampiyonluğu 5 de finali bulunan dünya eski 1 numarası daha önce sadece iki kez çeyrek finalden önce elenmişti (1998-Agassi / 2003-Ljubicic)

Bu sene yalnızca 4 kez korttan boynu bükük ayrılan Federer, son 10 yıla bakıldığında da bu departmandaki en başarılı sezonunu geçiriyor.

-EV SAHİBİ BASKISI

Maçtan sonra konuşan İsviçreli raket turnuvanın başından beri çok iyi tenis oynadığını belirtti ve çeyrek finalde olduğu için mutlu olduğunun altını çizdi. Kendi evinde oynuyor olmasının üzerinde bir baskı yarattığını itiraf eden başarılı tenisçi "Her zaman bu baskıyı bu turnuvada hissetmişimdir, daha iyisini yapmak ve turnuvada daha fazla ilerlemek üzerimde ekstra baskı yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Federer'in çeyrek finaldeki rakibi genç yetenek Denis Shapovalov'u 4-6, 6-1, 6-2 mağlup eden Adrian Mannarino oldu.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net