Kendi evi Basel'de düzenlenen "Basel Indoor" tenis turnuvası ilk turunda karşılaştığı Frances Tiafoe karşısında rahat bir galibiyet alan dünya 2 numarası adını ikinci tura yazdırdı. Daha önce bu turnuvayı 7 kez kazanmayı başaran Roger Federer, yaklaşık iki ay önce Amerika Açık ilk turunda karşılaştığı ve o maçta başına büyük dertler açan rakibi karşısında bu kez işi baştan sıkı tuttu ve 1 saat 2 dakika sonunda mücadeleye nokta koydu.

Açılış setinde tam 3 kez rakibinin servisini kıran ve seti 6-1 ile hanesine yazdıran İsviçreli, ikinci sette de bir servis kırma avantajı ile sonuca gitti ve rahat bir tempoyla maçı noktaladı.

Servislerinde son derece etkili ve kararlı görünen ekselansları, ilk servislerinden %100 oranında puan çıkardı (21/21). Rakibine servis kırma puanı dahi göstermeyen dünya eski 1 numarası kendi servislerinde Tiafoe'ye sadece sekiz puan bırakarak maçı tamamladı. (32/40)

Maçtan sonra ilk tur performansı için hayli mutlu olduğu gözlenen Federer "Tiafoe ile ilk turda oynamak isteyebileceğim bir şey değil, ancak ritmimi erken bulduğum ve maçı kazandığım için mutluyum" açıklamasını yaptı.

Federer'in bir üst turdaki rakibi Fransız Benoit Paire olacak.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net