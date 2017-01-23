Mischa Zverev'in Andy Murray'ye yaşattığı şokun ardından Rod Laver Arena'da sahne alan Roger Federer, zorlu bir engeli daha aşmasını bildi. Dünya 5 numarası Kei Nishikori'yi 6-7, 7-4, 6-1, 4-6, 6-3'le deviren 35 yaşındaki İsviçreli yıldız, Avustralya Açık çeyrek finalinde Zverev'in rakibi oldu.





Mücadeleye hızlı bir başlangıç yaparak sırasıyla 4-0 ve 5-1'i bulan Nishikori, iki kez seti bitirmek için servis kullanmasına karşın bu fırsatları değerlendiremedi. Federer, son altı oyunun beşini hanesine yazdırıp seti tie-break'e götürse de kritik oyunda toparlanan Japon raket, 7/4'le ilk adımı attı.





İkinci setle birlikte daha güçlü servisler atan ve basit hata sayısını azaltan Federer, yedinci oyunda kırdığı servis neticesinde düğümü çözdü. Birinci servislerinde tek puan bıraktığı bu sette yalnızca altı basit hatayla oynayan Federer, 6-4'le setleri eşitledi.





Melbourne Park'ta 17 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Federer, agresif oyunuyla rallileri oldukça kısa tuttuğu üçüncü sette Nishikori'yi adeta korttan sildi. Henüz üçüncü oyunda break'i yakalayıp rakibinin direncini kıran Roger, bir daha arkasına bakmadı ve 6-1'e ulaştı.





Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında üst üste üçüncü çeyrek finalini arayan Nishikori, dördüncü setteki başarılı defansif oyununun yanında Federer ile giriştiği kısa rallilerde de rakibinden geri kalmadı. Beşinci oyunda kırdığı servisin avantajını geri vermeyen Nishikori, 6-4'le final setinin kapısını çaldı.





KUSURSUZ SON

Federer beşinci sette seviyeyi yeniden yükseltti. 3-0 üstünlükle başladığı karar setinde Nishikori'yi oldukça yıpratan ve arka çizgiye hapseden Federer, servis attığı son dört oyunda yalnızca üç puan kaybı yaşadı. Sıfıra karşı kazandığı servis oyunuyla maçı tamamlayan İsviçreli, ilk 10'daki bir isme karşı 200. galibiyetine imza attı.





3 saat 24 dakika sonunda adını son sekize yazdıran Roger, ilk servislerinden %80'le puan çıkardığı buluşmada 24'ü ace olmak üzere toplam 83 kazanma vuruşu kaydetti. Federer, dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladığı Nishikori karşısındaki maç kaydını da 5-2'ye geliştirdi.



