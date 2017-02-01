Bugüne dek oynanan 35 maçta Nadal'ın Federer karşısında 23-12'lik üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk Masters turnuvasına ev sahipliği yapan Indian Wells'te dev bir dördüncü tur eşleşmesi gerçekleşti. Oynadıkları iki maçı da set yitirmeden kazanan Roger Federer ve Rafael Nadal, "Fedal" ismi verilen rekabetlerinde 36. buluşmayı ayarladı.

Dört kez kupa sevinci yaşadığı organizasyonda 9 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Federer, son maçında Steve Johnson'ı tie-break'le sonuçlanan setlerle eledi. İlk servislerinden %87 ile puan çıkaran 35 yaşındaki İsviçreli, 7-6(3), 7-6(4)'lık galibiyetle yoluna devam etti.

2007, 2009 ve 2013 şampiyonu Rafael Nadal ise vatandaşı Fernando Verdasco karşısında maç kaydını 16-3'e geliştirirken zorlanmadı. 6 numaralı seribaşı, son beş müsabakalarında üç defa boyun eğdiği Verdasco'yu bir buçuk saat sonunda 6-3, 7-5'le saf dışı bıraktı.

İki eski dünya 1 numarası son yüzleşmelerini Avustralya Açık finalinde yapmış, Nadal'ı 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3'le deviren Federer, kariyerinin 18. slam zaferine uzanmıştı.