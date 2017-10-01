Oynadığı son 11 maçta 10. galibiyetini alan Goffin, Tokyo'da yarı finale çıktı.

Rakuten Open’da çeyrek final aşaması bugün oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı. Rakiplerine set vermeden kazanmayı başaran Schwartzman, Goffin, Cilic ve Mannarino, yarı finale adını yazdıran isimler oldu.

Günün ilk maçında Arjantinli Schwartzman, sırasıyla Thiem ve Dolgopolov’u geçerek adını çeyrek finale yazdıran Steve Johnson ile karşılaştı. İlk seti bagel ile hanesine yazdıran Arjantinli raket, ikinci seti ise 11. oyunda yakaladığı break avantajının ardından servisine tutunarak 7-5’lik skorla kazandı ve tur atlayan taraf oldu.

Richard Gasquet ile karşılaşan dünya 11 numarası ve Chengdu şampiyonu David Goffin, rakibine karşı 2-5 geriye düştüğü ilk seti üst üste beş oyun kazanarak 7-5’le hanesine yazdırdı. İkinci seti ise çok rahat bir oyunla 6-2 kazanmayı başaran Belçikalı raket, Rakuten Open’da adını yarı finale yazdırırken; oynadığı son 11 maçta 10. kez korttan galip ayrılmış oldu.

Tokyo’nun en önemli favorisi konumunda olan Marin Cilic, kusursuza yakın bir performansla yarı finale yürüdü. İlk iki turda Tsitsipas ve Uchiyama’yı set vermeden geçmeyi başaran dünya 5 numarası, çeyrek finaldeki rakibi Ryan Harrison’a da aynı tarifeyi uyguladı. Rakibine sadece iki oyun kaybeden Cilic, 6-2 ve 6-0’lık setlerle adını yarı finale yazdırdı.



EV SAHİBİNDEN BURAYA KADAR

Ev sahibi olması kadar, çeyrek finale gelirken karşılaştığı rakipleri Paire ve Raonic’in maçtan çekilmeleriyle tur atlamasıyla da dikkat çeken Yuichi Sugita, Adrian Mannarino karşısında ciddi bir varlık gösteremedi. İlk seti 6-2 ile hanesine yazdıran Fransız raket Mannarino, ikinci sette rakibine iki kez servis kırdırsa da, verdiği iki break’i de hemen geri almayı başardı ve setin içinde kalmayı başardı. Seti de 6-4’le kazanan dünya 31 numarası Mannarino, yarı final biletini kapan son isim oldu.



Rakuten Open’da ortaya çıkan yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu.



Marin Cilic – Adrian Mannarino

David Goffin – Diego Schwartzman



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)