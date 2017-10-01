Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Britanyalı tenisçi Dan Evans'ın kanında çıkan kokain maddesinden dolayı 1 yıl men edildiğini açıkladı. Pozitif çıkan örneğin 24 Nisan'da Barcelona'da verilmesinden ötürü Evans, 24 Nisan 2018'e kadar turnuvalara katılamayacak.

Britanyalı rakeet aynı zamanda, testin yapıldığı tarihten tahlil sonuçlarının açıklandığı tarih olan 23 Haziran'a kadar kazandığı €103.890 para ödülünü geri verecek ve aynı tarihler arasında elde ettiği sıralama puanları silinecek.

Dünya 108 numarası, kenidisine verilen ceza hakkında, "Çok sevdiğim spora geri dönmekte kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ITF'in 4 yıla kadar verilebileceği öngörülen cezayı 12 aya indirme kararı tartışmalara yol açtı. Federasyon, kokainin performans artırıcı bir madde olmamasından ve müsabaka dışında kullanılmış olmasından dolayı cezayı indirdiğini açıkladı.

Evans savunmasında "arta kalan" kokainin, çantasındaki ilaçlarla yanlışlıkla karıştığını iddia etmişti.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

