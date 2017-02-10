Kadın tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu Fed Cup’ta Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme’de mücadele veren Türkiye, gruptaki ikinci maçında Portekiz’i 2-1 yendi.

Estonya’nın başşehri Tallinn’de düzenlenen şampiyonada yer aldığı C Grubu’na Letonya mağlubiyetiyle başlayan Ay-yıldızlı ekip, ikinci sınavını Portekiz önünde verirken eşleşmenin açılışını İpek Soylu ile Ines Murta yaptı.

Maça istediği başlangıcı yapamayan Soylu, kritik noktada servisini kırdırıp ilk seti kaybetti. İkinci setle birlikte toparlanan ve basit hata sayısını azaltan İpek, son iki sette rakibine sadece iki oyun verdi. Murta’yı 5-7, 6-1, 6-1’le geçip Fed Cup kariyerinin 10. tekler maçında dokuzuncu galibiyetine uzanan Soylu, millileri 1-0 öne taşıdı.

Eşleşmenin ikinci maçında Çağla Büyükakçay ile Michelle Larcher de Brito kozlarını paylaştı. Dünya sıralamasında bir dönem 76. basamağa kadar ilerleyen rakibinin agresif oyunu karşısında zorlanan Büyükakçay, korttan 6-1, 3-6, 6-4’lük setlerle yenik ayrıldı ve seride durum 1-1’e geldi.

İŞİ ÇİFTLER BİTİRDİ

Bir önceki gün Letonya’ya çiftler müsabakası neticesinde mağlup olan Kırmızı-beyazlılar, Portekiz karşısında ise çiftlerdeki galibiyetle sevindi. Takım kaptanı Alaaddin Karagöz sahaya Çağla Büyükakçay ile İpek Soylu’yu sürerken, Portekiz cephesinde Michelle Larcher de Brito ve Francisca Jorge raket salladı.

Set puanı kaçırdıkları birinci seti 7/3’lük tie-break’le yitiren Büyükakçay/Soylu ikilisi, bu noktadan sonra kontrolü ele geçirdi. File önündeki etkili performanslarıyla Larcher de Brito/Jorge tandemine şans tanımayan milli tenisçiler, 2 saat 39 dakika sonunda 6-7, 6-3, 6-2 ile Türkiye’ye zaferi getirdi.

SIRADAKİ RAKİP BÜYÜK BRİTANYA

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. Kadrosunda WTA 10 numarası Johanna Konta ve 72 numarası Heather Watson gibi iki önemli isme sahip Büyük Britanya’yı yendiği takdirde Millilerin grup birincisi olma şansı bulunuyor.