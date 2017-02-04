Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı Milli Takım üst üste beşinci kez 1. Kümede ter dökecek.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu, Pemra Özgen ve Berfu Cengiz'den oluşan Milli Takımımız, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme mücadeleleri öncesi hazırlıklarını tamamladı.





1-4 Şubat tarihlerinde verimli bir kamp dönemi geçiren Ay-yıldızlı ekip, yolculuk öncesi ise genç tenisçilerle bir araya geldi. TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı etkinlikte genç sporcularla tenis oynayan milliler, ardından düzenlenen söyleşide bilgi, birikim ve tavsiyelerini paylaştı.





Kırmızı-beyazlılar, üst üste beşinci kez boy göstereceği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme maçları için yarın Estonya'ya gidecek. Türkiye, 8-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda Büyük Britanya, Letonya ve Portekiz ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor.



