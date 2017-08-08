İtalyan Corriere Della Serra gazetesinin haberine göre İtalyan tenisçi Sara Errani'nin bu yılın başındaki bir doping testinde meme kanseri tedavisinde kullanılan letrozole maddesine rastlandı.

Errani'nin idrar testinde rastlanan letrozole maddesi stereoid anabolizan içermesi nedeniyle performans artırıcı maddeler listesinde yer alıyor.

İtalyan tenisçi yaptığı açıklamada bu ilacı hiç kullanmadığını, annesinin tedavi amaçlı kullandığı letrozole maddesinin, beraber yedikleri bir et suyu veya makarna yemeği aracılığıyla vücuduna geçmiş olabileceğini savundu.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) bu açıklamayı kabul ederken, tenisçinin kendisini korumak için daha fazlasını yapabileceğine hükmederek Sara Errani'ye iki ay men cezası verdi.

Errani "hayal kırıklığına uğradığını" ve "çok üzgün olduğunu" belirtirken, "Vicdanım rahat ve yanlış bir şey yapmadığımın farkındayım." diye konuştu.



İtalyan tenisçi cezası sebebiyle yılın son Grand Slam'i olan Amerika Açık'ta yer alamayacak.

Errani, Lance Armstrong'un doping skandalının merkezinde yer alan doktorlardan Luis Garcia del Moral ile 2012'ye kadar çalışmıştı.

İtalyan kürekçi Niccolo Mornati de 2016'da yine doping testinde letrozole maddesine rastlandığı için dört yıl men cezası almıştı.



Dünya sıralamasının 98. basamağında bulunan Sara Errani 2012'de Fransa Açık'ta final görmüştü.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





