70+ kategorisinde TED Kulübü üst üste dokuzuncu kez birincilik kupasını kaldırdı.

Manavgat’taki Ali Bey Club kortlarında düzenlenen 12. Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası final grubu maçlarıyla sona erdi. 13 kategoride 133 takımın mücadele ettiği şampiyonada en başarılı kulüpler dörder birincilik alan TED ve Sakarya Tenis Kulübü oldu.





Altı gün boyunca 50 kortta toplam 1478 maçın oynandığı şampiyonada TED Kulübü erkeklerde sekiz kategorinin dördünde mutlu sona ulaşmayı başardı. Erkeklerde 35+, 55+, 65+ ve 70+ kategorilerinde TED birincilik kürsüsüne çıkarken, Taçspor-Turuncu (40+), Miltaş (45+), Sakarya (50+) ve Levent-Mavi (60+) erkeklerde şampiyonluk kazanan diğer kulüpler oldu.





Kadınlarda ise beş kategorinin üçünde (40+, 45+ ve 50+) birincilik kupasını Sakarya Tenis Kulübü kaldırdı. 35+ kategorisinde Club Sporium, 55+ kategorisinde ise Kültürpark şampiyonluğa ulaştı.





12. Türkiye Senyörler Takım Şampiyonası’nda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Şampiyonada başarılı olan takımlara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Ayhan Akgül, Erkan Naibi ve Bülent Necimoğlu takdim etti.





Ödül töreninde konuşan TTF Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Akgül şampiyonanın bu yıl rekor bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Dünyada bile benzeri olmayan büyüklükteki bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve şampiyonaya katılan tüm oyunculara teşekkür ediyoruz. Bir tenis festivali havasında geçen bu şampiyonayı gelecek yıllarda daha da büyütmek istiyoruz” diye konuştu.



