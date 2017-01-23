Birinci turdaki galibiyetiyle Grand Slam arenasında gençlerde tek
erkeklerde ana tablo galibiyeti alan ilk Türk olarak kayıtlara geçen 18
yaşındaki Ergi Kırkın, Avustralya Açık Gençler Şampiyonası ikinci turunda kozlarını paylaştığı ev sahibi ülke sporcusu Chase Ferguson’a 7-6, 6-4’lük setlerle
kaybetti.
Teklerde 11 numaralı seribaşı olarak raket sallayan Kırkın, geçen hafta
Avustralya’nın Traralgon şehrinde katıldığı ITF Gençler turnuvasında yendiği Ferguson
karşısında altı servis kırma puanından faydalanamadığı ilk seti 7/4’lük
tie-break neticesinde kaybetti.
Ergi, ikinci setin hemen başında servis kırsa da bu avantajını üçüncü
oyunda yitirdi. Kritik noktada bir kez daha break’i bulup 5-4’e ulaşan
Ferguson, maç için servis attığı son oyunda hata yapmadı ve 1 saat 37 dakika
sonunda galibiyete uzanan taraf oldu.
Melbourne kentinde gerçekleşen Avustralya Açık Gençler Şampiyonası’nda
yarın (24 Ocak Salı) Kaya Göre, Hint partneri Siddanth Banthia ile birlikte çiftler
kategorisindeki ikinci tur maçına çıkacak.
Ali Katipoğlu - Melbourne