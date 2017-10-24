Fransa'nın Poitiers şehrindeki toplam 100 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında raket sallayan Başak Eraydın, açılış turunda karşılaştığı dünya 98 numarası Hırvat Jana Fett'i devirip adını son 16'ya yazdırdı.

Kapalı kortta yapılan zorlu organizasyonun 7 numaralı seribaşı ismi Fett karşısında birinci servislerinden %83'le puan çıkaran Eraydın, sekiz ace kaydettiği mücadeleyi 6-2, 3-6, 6-3'le kazanıp yoluna devam etti.

Klasmanda ilk 100'de yer alan oyunculara karşı kariyerinde üçüncü kez galip gelen 23 yaşındaki milli tenisçi, ikinci turda dünya eski 12 numarası Belçikalı Yanina Wickmayer ile kozlarını paylaşacak.

Eraydın, Şilili Daniela Seguel ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisine de bir önceki gün galibiyetle başlamış ve çeyrek finale yükselmişti.

www.ttf.org.tr