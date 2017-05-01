22 yaşındaki Ukranyalı raket Elina Svitolina, bu sezon Taipei, Dubai ve İstanbul'da elde ettiği zaferlere bir yenisini ekledi. İtalya'nın başkenti Roma'daki Premier 5 seviye WTA turnuvasının finalinde dünya 4 numarası Simona Halep'i 4-6, 7-5, 6-1'le deviren Svitolina, kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kucakladı.

Serena Williams'ın 2013'teki Madrid-Roma dublesinden beri bunu başaran ilk oyuncu olmayı amaçlayan Halep, birinci servislerinden %76 ile puan çıkardığı açılış setini 6-4'le hanesine yazdırdı. Ancak işler Rumen tenisçi için ikinci setten itibaren iyi gitmedi.

Hem rakibinin etkili oyunu hem de ayak bileğindeki problem nedeniyle zor anlar yaşayan Halep, ikinci seti 3-5'ten 5-5'e getirse de kontrolü tekrar ele geçiren Svitolina üst üste iki oyun kazanıp 7-5'le setleri dengeledi.

Final setinde ise Svitolina, hareket etmekte sıkıntı yaşayan Halep'e şans tanımadı. Kısa sürede 5-0'a ulaşan Elina, iki oyun sonra eline geçen üçüncü maç puanında işi bitirdi ve 2 saat 8 dakika sonunda büyük bir zafere daha imza attı.

Mücadele boyunca 25 kazanma vuruşunun yanında 37 basit hata ile oynayan Svitolina, İtalya Açık'taki şampiyonluğu neticesinde beş sıra ilerleyerek altıncı basamağa yerleşti ve klasman rekorunu yeniledi. İkincilikle yetinen Halep ise maçı 30 kazanma vuruşu ve 47 basit hatayla tamamladı.

Ali Katipoğlu - Roma