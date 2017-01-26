Federer, Wawrinka karşısındaki maç kaydını 19-3'e geliştirdi.

İsviçrelilerin merakla beklenen Avustralya Açık yarı final buluşmasında kazanan Roger Federer oldu. 3 saat 5 dakika süren düelloda Stan Wawrinka'yı 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3'le deviren Federer, Melbourne'da 2009'dan sonraki ilk finalini yakalarken, toplamdaki 28. slam finaline ilerledi.



Açılış setinde Federer'in servis attığı altı oyunun dördünde rakibinden önce 30'a ulaşsa da bir türlü break'i yapamayan Wawrinka, kaçırdığı fırsatların bedelini kritik noktada ödedi. Wawrinka'nın 5-6'da sette kalmak için servis kullandığı oyunda üst üste yaptığı iki basit hata Federer'e seti getirdi: 7-5.

Bir slam turnuvasına 2002 Amerika Açık'tan beri ilk kez ilk 16'nın dışında yer alarak katılan Roger, ikinci sette servislerindeki etkisini arttırdı. Dünya 4 numarası Wawrinka'nın servisini altıncı oyunda kırıp avantajı yakalayan Federer, ilk servislerinde sadece üç puan yitirdiği seti 6-3'le noktaladı.





STAN GERİ DÖNDÜ

Bu adreste son dört yıldaki üçüncü yarı finalinde ter döken Stan, ikinci setin bitiminde aldığı tedavi sonrası kusursuz bir üçüncü set oynadı. Maçtaki ilk break'ini bu setin dördüncü oyununda bulduktan sonra arkasına bakmayan Wawrinka, son dört oyunun tümünü hanesine yazdırıp 6-1'e ulaştı.

Üçüncü setteki performansıyla geri dönüşünün sinyalini veren Wawrinka, dördüncü sete de servis kırarak girdi. Ancak hemen akabindeki oyunda bu avantajını yitirdi. 4-4'e kadar karşılıklı tutunulan servisler izlenirken, dokuzuncu oyunda yakaladığı üç servis kırma puanının üçüncüsünde fileye gelen Federer'i forehand passing shot ile geçen Wawrinka, 6-4'le final setinin kapısını çaldı.





ROGER YIKILMADI

2016 Wimbledon sonrası tur düzeyindeki ilk turnuvasını oynayan Federer, final seti öncesi sağlık molası kullandı. Son iki setteki düşüşün ardından beşinci sette Wawrinka ile giriştiği rallilerde ayakta kalmayı başaran Roger, servis attığı üçüncü ve beşinci oyunlarda kurtardığı break puanlarıyla direncini kanıtladı.

Kariyerinin ilk slam zaferine 2014'te bu adreste uzanan Wawrinka, altıncı oyunda oldukça kötü bir servis performans sergiledi. Sunulan bu fırsatı tepmeyen Federer, 15'e karşı kırdığı servisle 4-2'yi bulurken bu noktadan sonra tek yapacağı iş servislerine tutunmaktı. Son iki servis oyununda yalnızca tek puan bırakan dünya eski 1 numarası, 6-3'le noktayı koyup Rod Laver Arena'yı ayağa kaldırdı.





1974'TEN BU YANA EN YAŞLISI

35 yaşındaki Federer, 39 yaşındayken 1974 Amerika Açık'ta final oynayan Ken Rosewall'dan bu yana majör bir turnuvada final gören en yaşlı oyuncu olarak kayıtlara geçti. Federer, 2009 Fransa Açık'ın ardından tenis yaşantısında ikinci kez iki tane beş setlik maç kazanıp slam finali yakalamış oldu.

Kendisine ait olan en çok slam turnuvası kazanma rekorunu 18'e geliştirmeyi amaçlayan Federer, Avustralya Açık'taki 100. maçı niteliğindeki finalde Rafael Nadal ile Grigor Dimitrov arasındaki eşleşmenin galibiyle kozlarını paylaşacak.





Ali Katipoğlu - Melbourne