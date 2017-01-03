Brisbane'da oynadığı ilk tur maçında tecrübeli Samantha Stosur'u üç sette geçen Garbine Muguruza, ikinci turda Daria Kasatkina karşısında benzer bir senaryoyla tur atladı. Queensland Tenis Merkezi'ni dolduran binlerce seyirciyi tenise doyuran mücadelede maç puanından dönen Muguruza genç rakibini 7-5, 3-6 ve 7-6 (7) ile geçerek çeyrek finalist oldu.

Son sette 4-1'den geri dönmeyi başaran Daria Kasatkina tie-break'te maç puanı yakalamasına rağmen bundan faydalanamadı. İki günde oynadığı iki üç setlik maçtan da galip ayrılmayı başaran Muguruza, "Kortta gerçek bir mücadele vardı. İkimiz de maç boyunca seviyemizi düşürmedik. Böylesine zorlu bir maçı çevirebildiğim için mutluyum" diye konuştu. İspanyol oyuncu çeyrek finalde Svetlana Kuznetsova-Destanee Aiva maçının galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın 6 nolu seribaşı Elina Svitolina da Shelby Rogers'ı 7-5, 2-6 ve 7-5'lik setlerle yenerek çeyrek finale yükseldi. Amerika Açık finalisti Karolina Pliskova ise elemelerden gelen 25 yaşındaki Asia Muhammed'i 6-1, 6-4'lük setlerle mağlup ederek Brisbane'da adını son sekiz arasına yazdırdı.





