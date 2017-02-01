Çeyrek finalde Philipp Kohlschreiber engelini aşarken ikinci setteki nefes kesen 20/18'lik tie-break'te tam yedi maç puanı çeviren dünya 1 numarası Andy Murray, haftanın sonunda Dubai'de kupaya uzanmayı başardı.

2012'de ikincilik ödülüne uzandığı Dubai'de ikinci finalini oynayan Murray, şampiyonluk maçında Fernando Verdasco ile kozlarını paylaştı. 73 dakika süren mücadeleyi 6-3, 6-2'lik setlerle kazanan Murray, İspanyol rakibi karşısındaki ezici üstünlüğünü 13-1'e geliştirdi.

ATP 500 seviyesinde oynadığı son dört turnuvadan da büyük ödülle ayrılan Murray, bu sezon ilk, toplamda 45. tekler zaferini kucakladı. Klasmanda bir dönem yedinci basamağa kadar ilerleyen Verdasco ise 22. finalinde 15. yenilgisini tattı.