Roma’da Mayıs ayında yaşadığı tendon sakatlığı sonrası tenise World TeamTennis maçlarıyla dönen Maria Şarapova The Players Tribune internet sitesi için kaleme aldığı yazıda cezası sorası çıktığı maçlarda içinde bulunduğu durumu “bilinmezlik” olarak nitelendirdi.



Gelecek hafta Stanford’da WTA Turu’na dönecek olan Şarapova World TeamTennis maçlarıyla hazırlanırken yasaklı madde cezası sonrası geçirdiği günlerle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Şarapova, The Players’ Tribune internet sitesi için yazdığı yazıda yasaklı madde cezası sonrası tura dönüş dönemini ‘bilinmezlik’ olarak nitelendirdi. ‘Meçhule Doğru’ başlıklı yazısında, tenisin bilinmezliklerle dolu bir spor olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, 15 aylık cezanın dönüşünde fiziksel seviyesinin yanı sıra mental seviyesini güçlendirmesi gerektiğini anladığını belirtti.

WTT'DE OYNADI

Roland Garros öncesi Roma’da ikinci turda yaşadığı tendon sakatlığı sonrası tura dönmeye hazırlanan Maria Şarapova World TeamTennis gösteri maçlarında yer aldı.

Orange County Breakers takımının bir parçası olan Rus tenisçi ilk maçında çiftlerde Andreja Klepac ile beraber San Diego Aviators’dan Shelby Rogers ve Darija Jurak tandemini 5-2 ile mağlup etmeyi başardı.

Şarapova ikinci maçında ise 16 Temmuz’da San Diego’da yenildiği Amerikalı Shelby Rogers’ı 5-3 ile mağlup ederek takımına 10-5’lik üstünlük sağladı.

Önümüzdeki hafta Stanford’da tura geri dönecek olan 5 Grand Slam şampiyonu, World TeamTennis’teki performansının WTA Turu için iyi bir hazırlık olduğunu belirterek, “Bu bir gelişme göstergesi. Burada oynamak istememin sebeplerinden biri de bu” diye konuştu.

