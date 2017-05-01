Geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla teknik ekibindeki herkesle yollarını ayıran Novak Djokovic yeni koç arayışlarına başladı. Uzun süredir birlikte çalıştığı antrenör Marian Vajda, fitness koçu Gebhard Gritsch ve kondisyoneri Miljan Amanovic'i kovduktan sonra Madrid'te ilk kez medyanın karşısına çıkan dünya 2 numarası yeni koç arayışlarına başladığını söyledi.

Çalışacağı yeni ismin kendisiyle aynı tecrübeleri yaşamış olmasına önem verdiğini ifade eden Sırp raket, "Teniste bu noktaya gelen ve bu seviyede oynayan çok fazla isim yok. Acele karar vermek istemiyorum ve etraflıca düşünüyorum" diye konuştu. 12 Grand Slam şampiyonluğu bulunan başarılı oyuncu, 2013-2016 yılları arasında tenisin efsanelerinden Boris Becker ile çalışmıştı.

Djokovic isim vermese de tenis otoriteleri ilk tercihinin Andre Agassi olacağını öne sürdü. Gustavo Kuerten, Stefan Edberg, Mats Wilander ve Goran Ivanisevic'in de seçenekler arasında olduğu konuşuluyor.

ALMAGRO'YU ZOR GEÇTİ

Bu arada Novak Djokovic antrenörsüz çıktığı ilk maçta Nicolas Almagro'yu geçerken zorlandı. Madrid Açık'taki ikinci tur maçında İspanyol rakibini 6-1, 4-6, 7-5 mağlup etti. Sırp raket iki saat 15 dakika süren mücadelenin son setinde 3-0'dan geri dönmeyi başardı.



