Fransa Açık'ta iki şampiyonluk adayı Novak Djokovic ve Rafael Nadal dördüncü tura iki farklı senaryo ile çıktı. Son şampiyon ve turnuvanın 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic iki kez geriye düştüğü maçta Arjantinli Diego Schwartzman'ı 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setler sonunda yenerek son 16'ya kaldı. İlk üç sette zorlanmasına rağmen son iki sette maça ağırlığını koyan Sırp yıldız, üç saat sekiz dakika süren mücadeleyi 55 basit hata ile tamamladı.





Bir süre önce tenis dünyasının efsanelerinden Andre Agassi ile birlikte çalışmaya başlayan Djoker, Fransa Açık'ta 58. galibiyetine imza atarak bu istatistikte Guilermo Vilas ile üçüncü sırayı paylaştı.







Djokovic çeyrek finale yükselebilmek için tunuvanın flaş isimlerinden Lucas Pouille'i eleyen İspanyol Albert Ramos-Vinolas ile karşılaşacak.









NADAL KISA KESTİ

Roland Garros üçüncü turunda Nikoloz Basilashvili ile karşılaşan Rafael Nadal ise rakibini 6-0, 6-1 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek adını dördüncü tura yazdırdı. Dünya 63 numarası karşısında muhteşem bir oyun ortaya koyan 4 numaralı seribaşı Nadal, Fransa'daki 10. şampiyonluğu yolunda rakiplerine adeta gözdağı verdi. Roland Garros'taki 75 galibiyetini elde eden İspanyol tenisçi, aynı zamanda toprak kortta beş set üstünden oynadığı 100. maçında 98. zaferine uzandı.





Rafael Nadal, dördüncü turda 17 nolu seribaşı vatandaşı Roberto Bautista Agut ile kozlarını paylaşacak.













