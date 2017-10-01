El bileğindeki sakatlıktan ötürü temmuz ayında sezonu noktaladığını duyuran Novak Djokovic'in, Aralık sonunda Abu Dabi'de düzenlenecek gösteri turnuvasıyla kortlara döneceği açıklandı.

Dünya eski 1 numarası, 28-30 Aralık tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası gösteri turnuvasında boy gösterecek.

Bu turnuvada daha önce üç kez şampiyonluğa ulaşan 12 Grand Slam şampiyonu Sırp raket, "Abu Dabi'ye beşinci kez gelecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu, tura geri dönmek ve sezona başlamak için harika bir turnuva olacak." diye konuştu.

Mubadala'da Novak Djokovic'in yanı sıra boy gösterecek diğer raketlerse, sezonu erken kapatan Stanislas Wawrinka, bu yıl Roland Garros ve Amerika Açık'ta kazandığı şampiyonluklarla 4 yıl aradan sonra klasmanın zirvesine dönen Rafael Nadal, dünya 6 numarası Dominic Thiem, Amerika Açık'ta yarı final görerek dikkatleri üzerine toplayan İspanyol Pablo Carreno-Busta ve Milos Raonic olacak.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

