Kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı sezon sonu turnuvasında dünya birinciliğini Andy Murray'e kaptıran Novak Djokovic, koçu Boris Becker ile artık çalışmayacağını açıkladı.

Resmi Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada "birlikte koydukları hedeflerin hepsine ulaştıklarını" belirten Sırp raket, Becker'e işbirliği, takım çalışması, özveri ve bağlılığından ötürü teşekkür etti.

Sözlerini tamamlarken kariyeri ile ilgili bazı noktalara da değinen Nole, öncelikle oyun seviyesini yukarı taşımayı ve gelecek sezon için yeni hedefler belirlemeyi amaçladığını söyledi.

Skysports'a konuşan Becker ise bu kararın karşılıklı alındığının altını çizdi ve kurdukları başarılı işbirliği ile ilgili: "Biri bize üç yıl önce altı Slam kazanacağımızdan, dünya bir numarası olmaktan ve Novak'ın turu en domine eden oyuncu olacağından bahsetse işin altına imzamı atardım." cümlesini sarfetti.

122 haftanın ardından 1 numaralı koltuğu Andy Murray'e yitiren Djokovic hakkında: "Son 6 ayda onun koçluğunu yapmak zorlayıcı hale geldi. Daha fazla çalışması gerekiyordu." diyen Becker, kafalarda soru işareti bıraktı.

Boris Becker ile birliktelikleri süresince Grand Slam koleksiyonunu tamamlayan ve kariyerinin turdaki en baskın dönemini geçiren 12 kez Slam şampiyonu, son altı aylık süreçte ise Wimbledon'daki sürpriz üçüncü tur mağlubiyetinin ardından Olimpiyat Oyunları'nı da hayal kırıklığı ile noktalamıştı.

Ekibinde Marijan Vajda ve Pepe Imaz'ı barındıran Djokovic'in, bu ayrılığın ardından kariyerine kiminle devam edeceği gizemini koruyor.





Özgün Çağlar Deniz