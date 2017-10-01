Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğini yaptığı Çin Açık tenis turnuvasında ikinci tur maçları başladı. Günün en dikkat çekici maçında karşı karşıya gelen Dimitrov ile Del Potro'nun 2 saat 2 dakika süren mücadelesinde gülen taraf Dimitrov olurken, Bulgar tenisçi rakibine karşı bu seneki üçüncü buluşmalarında ikinci galibiyetini kazandı.

Tarafların karşılıklı birer kez servis kırdığı ilk seti tie-break sonucu 7-6 (6) ile hanesine yazdıran Dimitrov, ikinci sette de bir ara 5-2 geriye düşmesine rağmen arka arkaya 5 oyun birden kazanarak 7-5 ile sonuca gitti ve geçen sene final oynadığı turnuvada bu sene de çeyrek finale kalma başarısı göstermiş oldu.

Ağustos ayındaki Cincinnati turnuvasına kadar Del Potro ile oynadığı 5 maçtan da boynu bükük ayrılan Bulgar tenisçi, bu galibiyet ile birlikte Arjantinli rakibine karşı da üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Dimitrov çeyrek finalde Roberto Bautista Agut ile oynayacak. İspanyol tenisçi Agut, rakibi Bedene'nin durum 6-0, 4-0 iken maçtan çekilmesi sonucu tur atlamıştı.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net