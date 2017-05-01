Bu sene üçüncüsü düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open'da tenisseverler muhteşem bir finalin tadına varacak. Garanti Koza Arena'da en yüksek sıralamaya sahip iki oyuncu; dünya 6 numarası Milos Raonic ve dünya 8 numarası Marin Cilic şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.



Daha once iki kez karşılaşan iki oyuncunun bu maçlarda birer galibiyeti bulunuyor. 2011’de İspanya’nın Valencia kentindeki buluşmayı Marin Cilic 6-4’lük iki set sonunda kazanırken, 2013 Indian Wells’deki buluşmanın galibi üç set sonunda Milos Raonic olmuştu. Final öncesi iki oyuncuyu mercek altına aldık.





MILOS RAONIC (KANADA)

İstanbul'da 1 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Kanadalı yıldız Milos Raonic, açılış turunu bay geçtikten sonra ilk sınavını son dönemin formda oyuncularından Aljaz Bedene önünde verdi. Sloven rakibini 2 saat 36 dakika sonunda 6-7, 6-3, 7-6 ile geçen Raonic, çeyrek finalde zorlansa da set kaybı yaşamadı. İkinci sette bir set puanı çevirdiği mücadelede Bernard Tomic'i 7-6, 7-6 ile yenen 2016 Wimbledon finalisti, yarı finalde şu ana kadarki en güçlü performansını sergiledi. Bacağındaki sakatlık nedeniyle Miami Masters'tan bu yana ilk turnuvasını oynayan Raonic, 5 numaralı seribaşı Viktor Troicki'yi 6-2, 6-3'le saf dışı bıraktı. Üç maçta servis attığı 37 oyunun tümünü kazanmayı başaran Raonic, finale gelen kadar toplam 43 ace kaydetti. Birinci servislerinden %80 ile puan çıkaran Milos, kariyerinin 21. finalinde boy göstereceği TEB BNP Paribas İstanbul Open'da ilk toprak kort zaferini kovalayacak.





Final öncesi istatistikleri:

Ace: 43

Çift hata: 8

İlk servis %: 67

İlk servis kazanma %: 80

İkinci servis kazanma %: 60

Servis oyun kazanma %: 100 (37/37)

Servis kırma %: 45 (5/11)





MARIN CILIC (HIRVATİSTAN)

TEB BNP Paribas İstanbul Open'da finale ilerlerken set yitirmeyen 2014 Amerika Açık şampiyonu Marin Cilic, ikinci turdan girdiği turnuvaya Damir Dzumhur karşısındaki 6-3, 6-2'lik galibiyetle başladı. Çeyrek finalde Steve Darcis'yi yalnızca 45 dakika sonunda 6-1, 6-1'le sürklase ederek kariyerinin 400. galibiyetine imza atan Hırvat yıldız, yarı finalde son şampiyon Diego Schwartzman'a da set şansı tanımadı. 6-1, 4-0 öne fırladığı buluşmanın ikinci setinde zor anlar yaşasa da tie-break'te üç set puanı çevirip 6-1, 7-6 ile sevinen 2 numaralı seribaşı, böylece 2017'deki ilk finaline adım attı. Toplamdaki 28. tekler finaline çıkacak olan Cilic, 2012'de Umag'da kucakladığı zaferin ardından toprak zemindeki ikinci kupasını kaldırmanın peşinde olacak.





Final öncesi istatistikleri:



Ace: 10

Çift hata: 6

İlk servis %: 56

İlk servis kazanma %: 73

İkinci servis kazanma %: 63

Servis oyun kazanma %: 85 (22/26)