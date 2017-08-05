Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) Yıllık Genel Toplantısı Vietnam'ın Ho Chi Minh City kentinde yapılırken toplantıdaki önerilerin en dikkat çekicilerinden biri olan, Davis Cup'ta maçların beş yerine üç set üzerinden oynanması planı üye ülkelerin 63,54%'ünden kabul görerek üçte ikilik (66,66%) gerekli oranı elde edemedi ve reddedildi.

Buna karşın toplantıda üç set uygulamasının 2018'de deneme amaçlı hayata geçirilmesinin yolu açıldı.

Andy Murray'nin de aralarında olduğu bazı oyuncular klasmanın üst basamaklarındaki diğer tenisçilerin de katılımını teşvik etmek amacıyla Davis Cup maçlarının kısaltılmasını önermişlerdi.



Toplantıda Davis Cup ve Fed Cup ile ilgili alınan diğer kararlara göre ise bu turnuvaların şampiyonları bir sonraki yıl birinci tur eşleşmelerinde ev sahibi olabilme hakkı elde edecek ve ulusal federasyonların ev sahipliği maliyetlerini azaltmak amacıyla maç ve antrenman kortları ile ilgili yükümlülükler sınırlandırılacak.

Yıllık Genel Toplantı'da alınan karara saygı duyduklarını belirten ITF başkanı David Haggerty "Üye ülkelerin Davis Cup ve Fed Cup reform paketinin tamamını onaylamaması ise bizi hayal kırıklığına uğrattı." diye konuştu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

