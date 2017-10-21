Oana Georgeta Simion

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı toplam 25 bin dolar para ödüllü Cumhuriyet Kızları ITF turnuvasında 17. yıl heyecanı, bugün eleme maçlarıyla birlikte başladı.



Elemelerin ilk turunda ev sahibi raketlerimizin de mücadele ettiği 16 maç oynandı. Profesyonel kariyerinin ilk tekler zaferini geçtiğimiz hafta Antalya'daki Tennis Organisation Cup ITF turnuvasında elde eden İpek Öz ve elemelerin 1 numaralı seribaşı Oana Georgeta Simion’un da korta çıktığı 1. eleme turunda 13 temsilcimiz mücadele etti.



Elemelerin 1 numaralı seribaşı ismi Oana Georgeta Simion, temsilcilerimizden İlayda Yavaş ile karşı karşıya geldi. Romen raket, İlayda Yavaş karşısında oyun kaybetmeden kazanarak 1. eleme turunu rahat bir galibiyetle kapattı.



Sabah seansında korta çıkan Tennis Organisation Cup ITF şampiyonu İpek Öz, Selin Saitoğlu’nun maçı tamamlayamaması sonucunda 6-0 3-0’lık skorlarla turu geçmeyi başardı. Günün tur atlamayı başaran diğer temsilcilerimiz ise Betina Tokaç’ı 6-2 7-6 ile yenen Hülya Esen ve Gül Aleyna Yılmaz’ı 6-0 6-2 ile saf dışı bırakan Cemre Anıl oldu.



Seribaşı raketlerin korta ağırlığını koyduğu ilk gün sonunda; Azra Deniz Çömlek, Balsen Kaya, Başak Akbaş, Deniz Paykoç, Duygu Ocak, Muazzez Demirci, İlayda Yavaş, Selian Saitoğlu, Betina Tokaç ve Seven Oral tur atlayamayan raketlerimiz oldu.



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)