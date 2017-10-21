TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı toplam 25 bin dolar para ödüllü Cumhuriyet Kızları ITF turnuvasında 17. yıl heyecanı 21-28 Ekim tarihleri arasında yaşanacak. Eleme mücadelesinin 21 Ekim Cumartesi günü başlayacağı organizasyonda çiftler finali 27 Ekim Cuma, tekler finali ise 28 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Kapalı kortta yapılan köklü turnuva ücretsiz olarak izlenebilecek.

Klasmanın 169. basamağındaki Avusturyalı Barbara Haas'ın 1 numaralı seribaşı olarak katılmasının beklendiği turnuvada Ayla Aksu, Pemra Özgen, Melis Sezer, İpek Öz, Cemre Anıl gibi milli tenisçiler ev sahibi olma avantajlarını en iyi şekilde kullanmaya çalışacak. Sonuncusu 2015'te yapılan Cumhuriyet Kızları'nda Ivana Jorovic teklerde, Başak Eraydın/Polina Leykina da çiftlerde zafere uzanmıştı.

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