Açık Dönem'de düzenlenen Avustralya Açık'ta ilk kez erkeklerin ve kadınların 1 numaralı seribaşları ve son şampiyonları çeyrek finale kalamadan turnuvaya veda etti. Novak Djokovic ve Andy Murray'nin ardından kariyerinin ilk slam zaferine geçen yıl bu adreste uzanan dünya 1 numarası Angelique Kerber de Coco Vandeweghe'ye 6-2, 6-3 yenilerek evine erken döndü.





Melbourne Park'ta ilk kez dördüncü turda boy gösteren Vandeweghe, 6-2 ile kazandığı açılış setinin ardından ikinci sette 3-1 geriye düştü. Ancak agresif oyunu ve Kerber'in alışılmışın dışında yaptığı basit hatalarla sete ortak olan ABD'li raket, üst üste beş oyun kazanıp 6-3'e ulaştı ve slam arenasında ikinci kez çeyrek finale yükseldi.





68 dakikada tamamladığı maçta kazanma vuruşlarında Kerber'e 30-7 ile ezici bir üstünlük kuran klasmanın 35. basamağındaki Vandeweghe, yarı final yolunda 7 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ile kozlarını paylaşacak. Yılın ilk slam turnuvasında ilk defa son sekize kalan İspanyol raket ise dördüncü maçında da set yitirmezken Sorana Cirstea'yı 6-2, 6-3'le mağlup etti.