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Avustralya Açık'ta yarı finalinden bu yana katıldığı hiçbir turnuvada iki galibiyet birden alamayan Coco Vandeweghe, şanssızlığını Madrid Açık'ta kırdı. Klasmanın 20. basamağında bulunan ABD'li tenisçi, son olarak Stuttgart'ta büyük ödülü kucaklayan formda rakibi Laura Siegemund'u üç sette saf dışı bıraktı.

Yedi sene sonra ilk kez karşı karşıya geldiği Siegemund'u 2 saat 15 dakika süren zorlu mücadelenin ardından 6-2, 4-6, 6-3'le geçen Vandweghe, adını son 16'ya yazdırmasını bildi. Coco çeyrek final yolunda İspanyol Carla Suarez Navarro ile kozlarını paylaşacak. Suarez Navarro ise bir önceki gün Caroline Wozniacki'yi elemişti.

HALEP YIKILMADI

Premier Mandatory seviye dört turnuvadan biri olan Madrid Açık'ta son şampiyon unvanıyla raket sallayan 3 numaralı seribaşı Simona Halep, ikinci maçında önemli bir geri dönüşe imza attı. Halep, final setini 2-5'ten çevirdiği buluşmada tecrübeli İtalyan Roberta Vinci'yi 6-3, 2-6, 7-6 yenip üçüncü tura ilerledi.

Rumen raket bir sonraki sınavını Avustralyalı Samantha Stosur önünde verecek.



