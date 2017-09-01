Çin'in Siçuan eyaletinin başkentinde düzenlenen Chengdu tenis turnuvasında finalistler belirlendi. Özbek tenisçi Denis Istomin, Japon rakibi Sugita'yı 6-2, 6-7, 6-0 mağlup edip kariyerinin 4.finaline yükselirken, Guido Pella'yı 5-7, 6-4, 6-2 ile deviren Marcos Baghdatis ise kariyerinin 14.finaline adını yazdırdı.

Günün ilk yarı final mücadelesinde Denis Istomin ve Yuichi Sugita korta çıktı. Açılış setinde rakibinin servisini iki kez kıran Istomin bu seti 6-2 kazanırken, tarafların birer kez servis kırdığı ikinci seti ise tie-break sonucu hanesine yazdıran taraf Yuichi Sugita oldu. Final setinde ise dünya 78 numarası Istomin kortta fırtına gibi esti ve rakibine oyun şansı dahi tanımayarak seti 6-0 kazandı ve 2015 yılından sonra ilk kez bir turnuvada finale yükseldi. Bu sezon Antalya Open'da şampiyonluğa ulaşan Sugita ise ikinci kez bir turnuvaya yarı finalde veda etmiş oldu.

- BAGHDATIS "5" İÇİN



İkinci yarı final maçında ise Baghdatis, ikinci turda Dominic Thiem'i mağlup eden Guido Pella ile karşı karşıya geldi. Rum tenisçi ilk seti 7-5 kaybetmesine rağmen diğer setlerde rakibinin servisini ikişer kez kırarak ikinci seti 6-4, final setini de 6-2 kazandı ve kariyerinin 14.finaline yükseldi. En son 2010 yılında Sydney'de şampiyonluk yaşayan ve kariyerinde toplam 4 şampiyonluğu bulunan dünya 113 numarası Baghdatis, beşinci şampiyonluğu için geçen seneki Dubai finalinden sonra bir kez daha korta çıkacak.

Marcos Baghdatis ve Denis Istomin arasındaki final mücadelesi yarın oynanacak.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net