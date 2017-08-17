Cincinnati'de düzenlenen WTA Premier 5 seviyesi turnuvası Western and Southern Open'ın beşinci günü dünya eski 1 numaraları Venus Williams ve Angelique Kerber'in vedalarına sahne oldu.

Turnuvanın ikinci turunda Avustralyalı Ash Barty ile karşı karşıya gelen 9 numaralı seri başı Venus Williams rakibine 6-3, 2-6, 6-2'lik setlerle boyun eğdi.

İlk sette 13 basit hata ile oynayan Venus Williams, ikinci sette vites yükselterek %53 olan ilk servisten puan çıkarma oranını %75'e çıkardı ancak final setinde elemelerden gelen rakibinin iki kez servis kırmasına engel olamadı.



Maç boyunca 37 winner kaydeden Barty, bu sonuçla ilk 10'daki rakiplerine karşı kariyerinin ilk galibiyetini aldı.

Harika bir sert kort sezonu geçirdiğini ve Amerika'daki koşullardan çok memnun olduğunu söyleyen Barty'nin üçüncü turdaki rakibi ise Danimarkalı Caroline Wozniacki oldu.

Kerber, Makarova karşısında kayıp

Wimbledon sonrası klasmanın 1 numaralı koltuğunu Karolina Pliskova'ya kaybeden Angelique Kerber Cincinnati ikinci turunda karşı karşıya geldiği Rus Ekaterina Makarova'ya 6-4, 1-6, 7-6(11)'lık setlerle mağlup olarak elendi.

Geçtiğimiz yıl burada final gören Alman tenisçi 3 numaralı seri başı olarak yer aldığı turnuvada Makarova karşısında ilk seti kaybettikten sonra ikinci sete iyi başladı. İlk iki servis oyununda rakibine yalnızca bir puan bırakan Kerber, ritmini setin sonuna kadar korudu ve maçı final setine götürdü.

Üçüncü sete iyi başlayan Angelique Kerber 2-0 öne geçti ama Makarova'nın rüzgarı kendi yönüne çevirmesine engel olamadı. 5-2 öne fırlayan rakibine karşı servisine tutunduktan sonra 10 dakika süren dokuzuncu oyunda iki maç sayısı çevirerek servis kırdı ve bir sonraki servis oyununu kazanarak eşitliği sağladı.

Ekaterina Makarova 13-11 biten tie-break ile, sekizinci maç puanında maça nokta koydu ve üçüncü turda Sloane Stephens'ın rakibi oldu.

Öte yandan günün diğer maçlarında Letonyalı Anastasija Sevastova ile karşı karşıya gelen Simona Halep ve Carla Suarez Navarro ile karşılaşan Svetlana Kuznetsova rakiplerini geçerek üçncü tura yükselen isimler oldular.



Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net







