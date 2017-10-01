Geçtiğimiz hafta Shenzhen Open finalinde Dolgopolov’u geçerek kupaya uzanan David Goffin, Tokyo’da da Adrian Mannarino’yu iki sette mağlup edip şampiyonluğa ulaştı.



Adını finale yazdırana kadar rakiplerine sadece 1 set kaybeden Belçikalı raket, finalde Mannarino’ya şans tanımadı ve 6-3 7-5’lik set sonuçlarıyla kupanın sahibi oldu. Bu sonuçla son dokuz maçını kazanmış olan Goffin, aynı zamanda üst üste iki hafta kupa kaldırmayı da başardı.



Rakuten Open’da geçen sene final oynayan ve Kyrgios’a kaybeden David Goffin, hem ATP 500 seviyesinde ilk kupasını kazandı hem de tur seviyesinde çıktığı altıncı finalinde dördüncü kez korttan zaferle ayrıldı.



Haftaya dünya 13 numarası olarak başlayan Belçikalı raket, hanesine 200 puan daha ekleyerek, Pablo Carreno Busta’yı geride bıraktı ve Londra’daki ATP Finallerine gitme yarışında sekizinci basamağa yükseldi. Öte yandan David Goffin, şampiyonluğun getirisi olarak 336 bin doların da sahibi oldu.





(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)