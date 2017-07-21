Bu sene üçüncüsü düzenlenen toplam 60 bin dolar para ödüllü TEB Bursa Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ilk kupa sahibini buldu. Podyum Tenis Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda çiftler şampiyonluğu Rus Valentyna Ivakhnenko ile Ukraynalı Anastasiya Vasylyeva ekibine gitti.

Tekler yarı finallerinin ardından oynanan çiftler finalinde seribaşı olmayan iki takım kozlarını paylaştı. Karşılıklı setlerin ardından kazananı maç tie-break'in belirlediği finalde Boşnak Dea Herdzelas ile Rus Aleksandra Pospelova'yı 6-3, 5-7, 10/1'lik skorla mağlup eden Ivakhnenko/Vasylyeva mutlu sona ulaştı.





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