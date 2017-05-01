TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta çiftler finalinde ikinci kez birlikte oynayan Ukraynalı Nadia Kichenok ve Sloven Dalila Jakupovic ikilisi şampiyonluğu aldı. İki hafta önce ilk turnuvalarında final oynayan Kichenok/Jakupovic, İstanbul’da oynadıkları dört maçta üç seribaşı tenisçiyi geçerek şampiyonluğa uzanmayı başardı.







Final maçını 7-6 ve 6-2’lik sonuçla kazanan Kichenok ve Jakupovic, ilk seti elde ettikleri altıncı set puanında bitirebildi. Bir saat süren ilk setin ardından üstünlüğü ele geçiren şampiyon ikili, 1 saat 38 dakikalık maçın ardından zafer sevinci yaşadı.





Bu birincilik, Kichenok’un kariyerindeki üçüncü WTA çiftler kupası olurken, Dalila Jakupovic ilk kez WTA şampiyonluğu gördü. Nadia Kichenok, İstanbul Cup çiftler kupası sahibi Alona Bondarenko ve Elina Svitolina’dan sonra bu başarıya ulaşan üçüncü Ukraynalı oldu.







