Çin'de düzenlenen Tianjin Open tenis turnvasında mutlu sona ulaşan isim Maria Sharapova oldu. Uzun süreli doping cezasının ardından Nisan ayında kortlara dönen dünya eski 1 numarası, Belaruslu rakibi Sabalenka'yı 2 saat 7 dakika sonunda mağlup etmeyi başardı ve iki yıl aradan sonra çıktığı ilk finalinde ilk kupasına ulaştı.

İlk seti 1-4 geriden gelerek 7-5 ile hanesine yazdıran Maria Sharapova, ikinci sette de 1-5 geriden geldi ve bu seti de 7-6 kazanarak kupaya uzandı.

Bu zaferle birlikte geçen senenin şampiyonu Shuai Peng'in ardından Maria Shaparova da turnuvaya Wildcard ile katılarak şampiyonluğa uzanmayı başarmış oldu.

Klasmanda 86.sırada yer alan Sharapova, bu galibiyetinin ardından yarın açıklanacak yeni sıralamada 57.basamağa yükselecek.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net