Ankara’da gerçekleşen Türkiye Tenis Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa üst üste ikinci kez Cengiz Durmuş seçildi. Crowne Plaza Otel’de yapılan seçime tek aday olarak giren Durmuş, kullanılan 120 oyun 114’ünü alarak 2015’in Şubat ayında başladığı başkanlık görevini sürdürmeye hak kazandı.

Altı adet oyun geçersiz sayıldığı seçim neticesinde Cengiz Durmuş önderliğindeki Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu ise Ayhan Akgül, Yunus Arıncı, Mehmet Bostan, Fatih Can, Fatih Çekirge, Gökhan Dönmez, Çağatay Kalkancı, Mirza Erkan Naibi, Ferhat Nasıroğlu, Bülent Necimoğlu, Abdulkadir Emin Önen, Baran Sevişoğlu, Cem Tınaz ve Turhan Topbaş’tan meydana geldi.









“TÜRKİYE’Yİ BİR TENİS ÜLKESİ YAPACAĞIZ”

2015 ve 2016’daki faaliyetlere ilişkin bir sunum hazırlayan Cengiz Durmuş, yaptığı konuşmada Türk tenisinin elde ettiği başarıların 10 yıllık bir projenin ürünü olduğunu belirtti. Lisanslı sporcu sayısını 2020 yılında yüz bine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Durmuş, Türkiye'yi bir tenis ülkesi haline getireceklerini vurguladı.

“Dünyanın en fazla sayıda uluslararası tenis turnuvası düzenleyen ülkesiyiz. 400 civarındaki organizasyon sayısını çoğaltmak istiyoruz. En büyük amaçlarımızdan birisi, 2020'de ATP ve WTA sıralamasında ilk 100'de toplam altı Türk sporcunun yer almasıdır.” diyen Durmuş, öncelikli hedefleri arasında sponsorluk gelirlerini arttırmak ve Türk tenisinin uluslararası temsil kapasitesini yükseltmek olduğunu açıkladı.

Ayrıca Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2017 yılı bütçesi 14,400,000 TL, 2018 yılı bütçesi ise 16,500,000 TL olarak belirlendi.